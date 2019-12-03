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Губерниев объяснил показ его передачи вместо матча «Зенит» — «Спартак»

Губерниев объяснил показ его передачи вместо матча
Губерниев объяснил показ его передачи вместо матча «Зенит» — «Спартак»
Биатлон / Кубок мира 0

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию, сложившуюся с показом матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак». «Матч ТВ» не стал показывать встречу, в это время зрители могли увидеть передачу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Трансляция футбола была организована на платных каналах холдинга.

«По следам программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», которая вышла якобы вместо футбола «Зенит» — «Спартак»! Этот матч ещё за много недель до игры планировался прямо на канале «Матч Премьер»!!! Нашу программу поставили после женского биатлонного спринта примерно за неделю до гонки!!!

Рассуждать на тему, почему «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» закрыл футбол на основном канале «Матч ТВ», может либо дилетант, либо набитый дурак!!!!» — написал в своём телеграм-канале Губерниев.

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