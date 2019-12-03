Подчуфарова в дебютной гонке за Словению заняла четвёртое место

Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла участие в первой гонке в составе сборной Словении. Перед началом сезона Подчуфарова, возобновившая карьеру, сменила спортивное гражданство.

Подчуфарова заняла четвёртое место в спринте на этапе Кубка Австрии в Обертиллиахе. Победителем гонки стала немка Надин Хорхлер, которой Подчуфарова уступила более 50 секунд. Оба огневых рубежа бывшая россиянка прошла без промахов, но значительно уступила Хорхлер, которая промахивалась на каждом стрельбище.

Кубок Австрии. Обертиллиах

Женщины, спринт

1. Надин Хорхлер (Германия) – 22.36,5 (1+1)

2. Рамона Дюрингер (Австрия) – + 28,7 (0+0)

3. Элизабет Шмидт (Германия) – + 47,5 (1+1)

4. Ольга Подчуфарова (Словения) – + 52,1 (0+0).