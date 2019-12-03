«С такими вопросами нужно быть осторожнее». Журналист удивил Тарьея Бё
Норвежский биатлонист Тарьей Бё, занявший второе место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, на пресс-конференции удивился вопросу о его весе. Один из журналистов задал вопрос: «Эксперты заметили, что вы выглядите стройнее по сравнению с прошлым сезоном. Вы что-то стали делать по-другому?».
Тарьей переспросил: «Что вы сказали? Каким я стал? А, я похудел. Хорошо. Может быть, это правда. Я не уверен, но если честно, я стал проводить меньше силовых тренировок».
Позднее в интервью NRK Бё-старший так отреагировал на заданный вопрос: «Наверное, это задумывалось как смешная шутка, но вообще с такими вопросами нужно быть осторожнее. Вы никогда не знаете о личных делах других».
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
Т. Бё: я ждал и ждал, но всё-таки провалился
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