Чемпионка мира — о вопросе, удивившем Тарьея Бё: девушку о таком не спросили бы

Чемпионка мира 2019 года, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала ситуацию, произошедшую с соотечественником Тарьеем Бё на пресс-конференции после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Один из журналистов задал Бё-старшему вопрос, действительно ли тот похудел по сравнению с прошлым сезоном. Тарьей был удивлён и позднее сказал, что с подобными личными вопросами нужно быть осторожнее.
«Пожалуй, девушку о таком не спросили бы. Думаю, для обоих полов это должно быть одинаковым. Не стоит вмешиваться в подобные темы. Это вопрос здоровья. Никто же не будет спрашивать, какие препараты ты принимаешь. Это здоровье каждого», — приводит слова Тандреволд NRK.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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