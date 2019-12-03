Тренер сборной Словении: планируем, что Подчуфарова выступит на ЧМ в Антхольце

Главный тренер сборной Словении по биатлону Урош Велепец прокомментировал выступление Ольги Подчуфаровой в составе национальной команды, а также рассказал, что рассчитывает на бывшую россиянку во время чемпионата мира в Антхольце.
«Я бы сильно не стал пока смотреть на результаты Подчуфаровой. Она молодец, что отстреляла два рубежа без промахов. Со смазкой было не всё идеально, поэтому какие-то выводы по поводу хода пока рано делать. Пока мы никуда не спешим с её подготовкой. У нас ещё есть два месяца, чтобы довести её кондиции до приличного уровня. Мы планируем, что она выступит на чемпионате мира в Антхольце. В Поклюке она не выступит. 16 января она дебютирует на Кубке IBU, чтобы получить необходимые очки для выступления на ЧМ.
Пришла ли она в команду полностью растренированной? Нет, главное, что она максимально мотивирована. По стрельбе и технике хода претензий особо нет. Надо развивать физическую готовность. После двух лет простоя это надо делать аккуратно. Возможно, в этом сезоне от неё не стоит ждать больших результатов, но к следующему всё должно быть нормально», — сказал Велепец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.
Подчуфарова заняла четвёртое место в спринте на этапе Кубка Австрии в Обертиллиахе. Победителем гонки стала немка Надин Хорхлер, которой Ольга уступила более 50 секунд.
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