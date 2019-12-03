Логинов стартует 31-м в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Пресс-служба Международного союза биатлонистов опубликовала стартовый лист на мужскую индивидуальную гонку на 20 км, которая пройдёт завтра, 4 декабря, на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Первым из россиян гонку начнёт Эдуард Латыпов, получивший 26-й номер. 31-м стартует Александр Логинов. 33-м — Дмитрий Малышко, 50-м — Матвей Елисеев, 51-м — Евгений Гараничев, 73-м — Никита Поршнев и 102-м — Антон Бабиков.
Представитель Норвегии Йоханнес Бё уйдёт 16-м, а француз Мартен Фуркад — 20-м.
Мужская индивидуальная гонка начнётся 4 декабря в 18:15 мск.
Ранее сообщалось, что сегодня, 3 декабря, в Эстерсунде (Швеция) с утра не прекращается проливной дождь. Тем не менее угрозы проведению гонки пока нет. Организаторы рассчитывают, что расписание не придётся менять.
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.
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