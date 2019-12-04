Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде
Сегодня, 4 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 18:15 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Эдуард Латыпов, получивший 26-й номер. 31-м стартует Александр Логинов, 33-м — Дмитрий Малышко, 50-м — Матвей Елисеев, 51-м — Евгений Гараничев, 73-м — Никита Поршнев и 102-м — Антон Бабиков.
Действующий обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Бё получил 16-й стартовый номер. Француз Мартен Фуркад отправится на дистанцию 20-м.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.
Кубок мира по биатлону. 1-й этап. Индивидуальная гонка. Россия, включайся! LIVE
В первой личной гонке сезона Россия добыла первую медаль. Уже пришло время для второй? Все фото, видео и фишки дня — в нашей трансляции.
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