Васильев: Белозёров — личный тренер Поршнева? Эта история притянута за уши

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал работу старшего тренера мужской национальной команды Сергея Белозёрова.

«Выводы по работе Белозерова? Только в конце сезона. По крайней мере это можно сделать после чемпионата мира. Как бы спортсмены ни выступали на этапах Кубка мира, главный старт — это чемпионат мира, и вся оценка производится по главному старту. И все эти этапы Кубка мира — их такое количество! Неважно — хорошо, плохо выступили. Это мало кого волнует. Надо подвести спортсменов к чемпионату мира таким образом, чтобы они принесли медали. Вот тогда и будет понятно. Но это увидим в конце февраля.



Белозёров — личный тренер Никиты Поршнева? Не вижу в этом проблемы. Он же не должен по этой причине отказываться от спортсмена. Если Белозёров формально откажется от Поршнева, он же не перестанет ему помогать. Мне кажется, что всё это притянуто за уши.



Кого исключить после первого этапа Кубка мира? Того, кто выступит хуже всех. Они только один спринт пробежали, сейчас ещё будут гонки и будет общая картина. Говорить о том, что кто-то уже стучится в двери Кубка IBU, пока не стоит. Надо пока посоревноваться, повыступать, и тогда всё будет ясно», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».



Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Второе место занял его брат Тарьей. Оба биатлониста допустили по одному промаху. Тройку призёров замкнул россиянин Матвей Елисеев, Александр Логинов стал четвёртым.