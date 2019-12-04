Расследование дела экс-главы IBU Бессеберга может затянуться на несколько лет

Расследование уголовного дела о коррупции в отношении бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга может занять ещё несколько лет, об этом сообщил австрийский юрист Роланд Киер.

«По уголовному кодексу Австрии, максимальная продолжительность расследования дела о коррупции составляет 3 года. Но, учитывая обстоятельства, прокурор может потребовать продления срока ещё на 2 года.

Если и этого будет недостаточно, у суда будет возможность увеличить время расследования ещё на 2 года. Это можно делать неограниченное количество раз, главное, чтобы прокурор мог дать объяснение, почему расследование проводится так долго», – приводит слова Киера NRK.

В апреле 2018 года полиция Австрии провела обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге в связи с расследованием о возможном сокрытии применения допинга. Тогда же Бессебергу и бывшему генеральному секретарю IBU Николь Рёш были предъявлены обвинения в коррупции, их подозревают в получении взяток от российской стороны.



Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален выразил мнение, что затягивание процесса негативно сказывается на спорте.



«Важно, чтобы дело тщательно расследовали, и были найдены правильные ответы. Для спорта это катастрофа, что процесс длится так долго. Всем нужны ответы. Это важно как для репутации биатлона, ведь нам нужно подписывать спонсорские контракты, так и для тех, кто находится под следствием», — отметил Бьорндален.