Олимпийская чемпионка вернулась к тренировкам после столкновения лоб в лоб
Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Юлия Джима, получившая повреждение перед спринтерской гонкой на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), вернулась к тренировкам, сообщает «UA: БІАТЛОН».
Ранее тренер женской сборной Украины по биатлону Владимир Махлаев рассказал, что Юлия «столкнулась лоб в лоб с представительницей другой команды».
Под руководством Уроша Велепеца спортсменка поработала над стрельбой, а также изучила трассу в Эстерсунде. Сегодня, 4 декабря, станет известно, сможет ли Джима принять участие в индивидуальной гонке, которая состоится завтра.
Сегодня на первом этапе Кубка мира пройдёт мужская индивидуальная гонка.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
Тренер: Джима столкнулась лоб в лоб с биатлонисткой из другой команды
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