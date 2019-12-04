Олимпийская чемпионка вернулась к тренировкам после столкновения лоб в лоб

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Юлия Джима, получившая повреждение перед спринтерской гонкой на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), вернулась к тренировкам, сообщает «UA: БІАТЛОН».

Ранее тренер женской сборной Украины по биатлону Владимир Махлаев рассказал, что Юлия «столкнулась лоб в лоб с представительницей другой команды».

Под руководством Уроша Велепеца спортсменка поработала над стрельбой, а также изучила трассу в Эстерсунде. Сегодня, 4 декабря, станет известно, сможет ли Джима принять участие в индивидуальной гонке, которая состоится завтра.

Сегодня на первом этапе Кубка мира пройдёт мужская индивидуальная гонка.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.