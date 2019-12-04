Максимов: у Логинова всё хорошо со способностью работать под давлением

Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов рассказал о совместной работе с Александром Логиновым. По его словам, Логинов является достаточно закрытым человеком.
«Александр достаточно закрытый человек, во всяком случае для меня. Я понимаю — он лидер команды, один из лидеров мирового сезона, и, конечно, есть большое желание как минимум повторить, а скорее — улучшить свой прошлогодний результат. Мы с ним поговорили и приняли определённые правила игры. Если ему будет нужна моя помощь, я всегда рядом. Но в данный момент он больше работает самостоятельно.
В чём сила Логинова как стрелка? В вариативности и надёжности переноса стрельбы с тренировок на соревнования. Спортсмен должен обладать багажом определённых действий на рубеже. Он должен уметь стрелять и ритмично, и в рваном ритме, и уметь выцеливать, потому что в той же индивидуальной гонке один промах может лишить тебя хорошего результата.
Дело в том, что сейчас очень много контактных гонок, и не всегда скорость подхода к стрельбе, темп, пульс зависят от тебя. Поэтому спортсмен должен уметь стрелять во всех условиях, уметь давить на соперников, обходить их перед рубежом, стрелять быстро, пользоваться всем инструментарием, которым обладает. Это и есть вариативность. Ты должен командовать своей стрельбой, а не стрельба тобой.
У Логинова при проведении тестов и контрольных тренировок надёжность хорошая. Даже если при подготовке случаются плохие тренировки, где он допускает для себя много промахов, то при стрельбе на выделенных рубежах всё отлично. Видимо, у Александра всё хорошо именно со способностью работать под давлением, том компоненте, который у многих других спортсменов хромает", — цитирует Максимова «Матч ТВ».
Логинов получил 31-й стартовый номер на мужскую индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде, которая пройдёт сегодня, 4 декабря.
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