Лессер: надеюсь, подозреваемых в допинге отделят от невиновных

Норвежец Ветле Шоста Кристиансен, немец Эрик Лессер и швед Себастиан Самуэльссон отреагировали на известие о том, что расследование уголовного дела о коррупции в отношении бывшего главы Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга может занять ещё несколько лет.
В апреле 2018 года полиция Австрии провела обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге в связи с расследованием о возможном сокрытии применения допинга. Тогда же Бессебергу и бывшему генеральному секретарю IBU Николь Рёш были предъявлены обвинения в коррупции, их подозревают в получении взяток от российской стороны.
«Мы получаем лишь некоторую информацию о расследовании дела IBU, но для спортсменов этого мало», — приводит слова Кристиансена NRK.
«Нам, спортсменам, тяжело всё время ждать и ждать. Надеюсь, в ходе расследования подозреваемые в допинге будут отделены от невиновных биатлонистов», — отметил Лессер.
«Расследование идёт слишком долго. Надеюсь, они делают хорошую работу, но её нужно закончить поскорее. Нам нужно знать, что случилось на самом деле и какие будут последствия», — сказал Самуэльссон.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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