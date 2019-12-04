Тренер сборной России рассказал о проблемах Латыпова

Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов рассказал о подготовке к сезону Эдуарда Латыпова и о трудностях, которые испытывает спортсмен.

«К сожалению, наша действительность такова, что в сборной очень часто меняются тренеры, и это создаёт проблему доверия со стороны спортсменов. У них складывается своя картина мира, собственные координаты, и важно точечно попасть в эту систему, чтобы помочь спортсмену, не ломая при этом всё. Латыпову мы поменяли изготовку, закрепили её, сейчас будем ждать на стартах реализации всей этой работы. Были проблемы с ведением стрельбы, Эдуард делал это дольше, чем нужно, 34-36 секунд. Конечно, никто не требовал стрелять быстрее в ущерб точности, нам важен результат. Есть маленькие фишки, которые применяли именно на Латыпове, потому что ему не хватало надёжности в плане повторения хорошей стрельбы.

Агрессия не всегда помогает, я, наоборот, говорю ребятам, что на стрельбе эмоции должны уйти в сторону, потому что там им не место. На рубеже ты должен сконцентрироваться на тех вещах, которые позволят сделать свою работу правильно. А если говорить об Эдуарде, то ему не хватает, может быть, немного уверенности, потому что он по ходу своей карьеры в команде всё время привыкал.

У него была неудобная ложа, неудобная изготовка, и ему всё время нужно было привыкать к ним, а делать это, когда ты идёшь на высоком пульсе, сложно. Будем надеяться, что новая ложа позволит ему чувствовать себя более удобно во время стрельбы. Могу сказать, что качество стрельбы в подготовительный период у Эдуарда улучшилось. Не могу сравнить с данными прошлого сезона, потому что не обладаю ими, но, на мой взгляд, прогресс у него хороший. И тут соглашусь с Бадью в том плане, что важен именно перенос, потому что на тренировках картинка может быть замечательная, но то, как спортсмен реализует себя на соревнованиях, сама соль спорта, то, что отличает высококлассного биатлониста от посредственного", — цитирует Максимова сайт «Матч ТВ».

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