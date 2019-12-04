Двукратная олимпийская чемпионка предположила, что у Мироновой появились страхи

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала трудности на стрельбе, которые возникают у биатлонистки Светланы Мироновой.
«Чемпионат России и отборочные старты нельзя сравнивать с этапом Кубка мира — абсолютно два разных старта. Повторюсь, здесь совершенно другое напряжение. Может быть, она где-то потеряла своё внутреннее состояние. Хочется пожелать нашим спортсменам, чтобы они не теряли голову. Даже если очень страшно или для них здесь всё новое. Хочется, чтобы они относились к каждому выступлению как к своей работе. Эмоции, понятное дело, всегда будут. От этого никуда не деться. Но нам надо научиться ими управлять, чтобы они не наваливались на спортсмена, будто снежный ком.
Может быть, сейчас у Светланы какие-то страхи появились: дома у меня так получается, а здесь — так. Это тонкая спортивная психология. Тем более стрелковая. Думаю, сейчас Мироновой всё то, что она показывала на отборочных стартах внутри страны, надо трансформировать на этап Кубка мира", — приводит слова Богалий сайт «Матч ТВ».
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.
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