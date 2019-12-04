Хованцев: Логинов в прошлом сезоне бегал на лыжах Мироновой

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о трудностях с подбором лыж на этапы Кубка мира.
«Условия, в которых проходят соревнования, различные: это разная температура воздуха, влажность и, соответственно, структура снега. Под какие-то условия у нас есть лыжные пары, под какие-то нет таких лыж, с которыми мы можем на равных конкурировать с лучшими спортсменами Кубка мира. Например, в прошлом сезоне те лыжи, которые получили «сборники», лучшими не были… Александр Логинов в прошлом сезоне в некоторых гонках бегал на лыжах и Малышко, и Мироновой, и других ребят.
Нельзя просто взять и купить самую последнюю модель современных лыж, это не решит проблему. Нужно перебирать десятки, если не сотни пар лыж, тестировать каждую пару в различных условиях и выбирать из них лучшую. Этот процесс требует много времени и значительных финансовых затрат. Например, Бьорндалену спонсор, знаменитый производитель лыж, выделял перед сезоном 200 пар самых современных лыж на тот момент, и он вместе с сервисерами отбирал из них лучшие.
Мировые производители присылают в Россию лыжи не лучшего качества? Я не думаю, что вопрос в этом. Возможно, мы просто не смогли правильно поработать с новинками, подобрать оптимальные к ним сочетания смазок, парафинов и т. д., да и времени на это было достаточно мало.
Я думаю, тут всё дело в том, что остальные сборные использовали не заводскую структуру лыж, а поменяли её на свою, которую тоже надо нарабатывать, то есть вести непрерывный процесс её поиска и совершенствования, на что тоже необходимы значительные средства, время и компетентные специалисты.
Нужно понимать, что кроме самой шлифмашины, которая достаточно дорогая, нужны ещё и высококвалифицированные кадры, которые будут работать с ней. Машина нам нужна, над этой задачей работают, но говорить об этом ещё рано», — цитирует Хованцева Rusbiathlon.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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