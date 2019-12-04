Т. Бё: семья положила конец моим мечтам

Олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Тарьей Бё оценил готовность к сезону и рассказал, каким ему запомнилось противостояние с братом Йоханнесом в минувшем розыгрыше Кубка мира.
«Я стал больше отдыхать и восстанавливаться. Я усердно тренировался в межсезонье, но и хорошо расслаблялся. Пока что это приносит успех. Я доволен стартом сезона. Я спокоен в том, что проделанной работы оказалось достаточно. Вообще, я не знаю, нахожусь ли в возрасте, когда нужно больше отдыхать. У меня ещё не седые волосы.
Думаю, прошлый сезон сложился хорошо для меня, но на моём пути к победам стоял Йоханнес. Кажется, я дважды стал вторым и один раз третьим позади него. Так что конец моим мечтам положила семья. Посмотрим, что будет этой зимой», — цитирует Бё NTB.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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