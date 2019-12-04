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Т. Бё: в Сочи было моё худшее выступление

Т. Бё: в Сочи было моё худшее выступление
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2010/11, норвежский биатлонист Тарьей Бё вспомнил о выступлении на Олимпиаде в Сочи.

«Моим первым крупным стартом стала Олимпиада в Сочи, но там я не справился. Это было моё худшее выступление на главном старте. Я не чувствовал, что вообще был готов к Играм. Но в последующие годы всё изменилось. Я стал выступать лучше.

Это приходит с годами. Ты проводишь больше времени на высоте и часто прибавляешь с возрастом. Впереди ещё больше тренировок на высоте перед Олимпиадой в Пекине», – приводит слова Бё NTB.

На Олимпиаде в Сочи лучшим результатом Тарьея в личных соревнованиях стало 26-е место в индивидуальной гонке.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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