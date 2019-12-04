Куклина: есть большая цель – выстроить бренд, образ, имидж

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, чем может заняться после завершения спортивной карьеры.

«Инстаграм завела давно, но всплеск случился только после эстафетной победы в Оберхорфе: с пяти тысяч количество подписчиков сразу выросло в два-три раза. После этого посчитала правильным прибавить в активности – плюс болельщики стали просить, чтобы я рассказывала больше, им это интересно.

Спорт – только частичка нашей большой жизни, после него начнётся другой этап. Если проанализировать происходящее, то понимаешь: всё вертится вокруг соцсетей – там основной движ. И ещё хорошая возможность заработать: твоё лицо может быть рекламой. Соответственно рекламодатели в первую очередь смотрят на твою активность в соцсетях, что ты делаешь, много ли людей за этим следит. Мне поступает много предложений по рекламе, обычно предлагают бартер: я рекламирую и получаю продукцию.

Есть большая цель – выстроить бренд, образ, имидж. И тогда после спорта, куда бы я ни пошла, у меня будет имя. Если мы с мужем захотим открыть фитнес-центр, собрать тренировочную группу – нам будет на что опереться. Спорт не вечен», – цитирует Куклину Sports.ru.