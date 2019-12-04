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Й. Бё считает, что его рекорд побед за сезон однажды будет побит

Й. Бё считает, что его рекорд побед за сезон однажды будет побит
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийский чемпион, действующий обладатель Кубка мира в общем зачёте, норвежский биатлонист Йоханнес Бё, считает, что его рекорд — 16 побед в гонках Кубка мира за один сезон – однажды будет побит, но случится это нескоро.

«Конкуренция за победу стала плотнее, мы увидели это в первом спринте. Никогда ранее не случалось, чтобы кто-то выиграл 16 гонок Кубка мира за один сезон. Так что логично, что потребуется много времени, чтобы это произошло снова.

Но мне кажется, этот рекорд однажды будет побит. Найдётся спортсмен, обладающий теми же качествами, что и я. Нужно уметь точно стрелять и быть самым быстрым на лыжне, тогда появится шанс», — приводит слова Бё VG.

Сезон-2019/20 Бё начал с победы в спринте на этапе в Эстерсунде.

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