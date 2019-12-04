Малышко — о промахах: после такого сложного круга трудно поднять руки

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Допустив 4 промаха (по одному на каждом рубеже), Малышко стал только 39-м.



«Ветра нет, довольно спокойная обстановка на стрельбище, я бы сказал, идеальная. И все промахи, которые сегодня совершают спортсмены, связаны прежде всего с трассой, потому что после такого сложного круга просто трудно поднять руки, приходится пересиливать себя.



В принципе, стрельбой, ритмом и скоростью доволен. Не хотел специально тормозить и выцеливать, работал в том ритме, в котором нужно работать, но на последних выстрелах, наверное, немного не хватало концентрации. Очень обидно, что последними мазал.



Лыжи? Со многими спортсменами сегодня пересекались на кругах, и лыжи катили, как у всех, может быть, иногда даже немножко лучше, поэтому претензий нет. По такой тяжёлой трассе, когда воды чуть ли не по колено, лыжи работали достойно. В работу сервиса не углублялся, поэтому ничего сказать не могу. Знаю, что ребята работают в полную силу: когда мы приходим, все лыжи уже выкатаны. Если брать в среднем, то у нас довольно неплохо лыжи работают.



Эстерсунд многим тяжело физически даётся, и мы пытаемся добрать в скорости дальше. Многим здесь тяжело. Но французы уже выступают в полную силу. Почему так — вопрос, скорее, к тренерам.



Исполком ВАДА? Ничего не знаю, голова забита соревнованиями, точно не до этого», — передаёт слова Малышко корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде, Елисеев — 8-й