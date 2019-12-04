Латыпов — о пяти промахах: возможно, не приспособился к освещению

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Допустив 5 промахов, он показал 50-е время.
«Пока не знаю, почему столько промахов, возможно, не приспособился к освещению. Надо общаться с тренерами. По ощущениям, всё было рядом на стрельбе. По звуку, вроде были попадания, но не проходили габариты. Трасса тяжёлая, ноги всегда в напряжении. Особенно это сказывается на «стойке», где не получается их расслабить. Трасса с первого круга была убитой, ничего не менялось, по большому счёту.
Ходом недоволен. Пока состояние далеко от оптимального. Возможно, это связано конкретно с тяжёлой трассой сегодня, с чем-то глобальным. Скольжения не было в этой гонке. Интервью Хованцева про проблемы с лыжами? Бывает, такие проблемы действительно случаются, не всегда скольжение хорошее. Это не связано с тем, что не хватает людей для обкатки лыж. И не могу сказать, что сильно не хватает инвентаря. Нам меняют пары, пробуем их, обкатываем. Небольшие проблемы есть, но глобально я бы не стал драматизировать», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
- 4 декабря 2019
-
20:59
-
20:47
-
20:46
-
20:42
-
20:37
-
20:30
-
20:29
-
20:21
-
20:19
-
19:44
-
19:08
-
15:47
-
14:53
-
14:39
-
13:42
-
12:35
-
12:09
-
12:00
-
11:53
-
11:43
-
11:28
-
11:25
-
10:49
-
10:15
-
09:58
-
01:06
-
00:25
- 3 декабря 2019
-
22:45
-
19:49
-
19:30
-
17:10
-
16:57
-
16:44
-
16:12
-
15:28