Латыпов — о пяти промахах: возможно, не приспособился к освещению

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Допустив 5 промахов, он показал 50-е время.



«Пока не знаю, почему столько промахов, возможно, не приспособился к освещению. Надо общаться с тренерами. По ощущениям, всё было рядом на стрельбе. По звуку, вроде были попадания, но не проходили габариты. Трасса тяжёлая, ноги всегда в напряжении. Особенно это сказывается на «стойке», где не получается их расслабить. Трасса с первого круга была убитой, ничего не менялось, по большому счёту.



Ходом недоволен. Пока состояние далеко от оптимального. Возможно, это связано конкретно с тяжёлой трассой сегодня, с чем-то глобальным. Скольжения не было в этой гонке. Интервью Хованцева про проблемы с лыжами? Бывает, такие проблемы действительно случаются, не всегда скольжение хорошее. Это не связано с тем, что не хватает людей для обкатки лыж. И не могу сказать, что сильно не хватает инвентаря. Нам меняют пары, пробуем их, обкатываем. Небольшие проблемы есть, но глобально я бы не стал драматизировать», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде, Елисеев — 8-й