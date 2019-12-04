Детье — о французском подиуме на Кубке мира: не знаю, почему мы в таком порядке

Французский биатлонист Симон Детье прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Допустив один промах, он показал второе время, уступив 12,7 секунды соотечественнику Мартену Фуркаду. Третьим стал ещё один француз Кентен Фийон Майе.



«Прекрасный день для Франции. Самая французская гонка на моей памяти. Уверен, что навсегда запомню этот день. Приятно бороться со своими парнями не просто за очки, а за победу.



Трасса была сложной, поэтому я просто старался концентрироваться на том, чтобы быть осторожным и не допускать ошибок в стрельбе. Получилось, вроде бы, неплохо (улыбается). Если честно, я не знаю, почему мы в таком порядке сегодня. Такое не всегда случается и такие результаты невозможно поставить на поток», — передаёт слова Детье корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде, Елисеев — 8-й