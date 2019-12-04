Фийон Майе: сегодня мы написали историю французского спорта

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Допустив три промаха, он показал третье время, уступив 1 минуту и 50 секунд соотечественнику Мартену Фуркаду. Вторым стал ещё один француз Симон Детье.



«Очевидно, сервисмены сработали замечательно. Другое дело, что я сам себя подвёл, потому что допустил много ошибок на стрельбе. Тренеры попросили нас исправить положение в Кубке наций. Мне кажется, они должны быть довольны сегодня (смеётся). Мы написали историю французского спорта в этот день», — передаёт слова Детье корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

По итогам индивидуальной гонки Мартен Фуркад возглавил общий зачёт Кубка мира. Лучшим из россиян является Матвей Елисеев.