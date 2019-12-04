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Фийон Майе: сегодня мы написали историю французского спорта

Фийон Майе: сегодня мы написали историю французского спорта
Биатлон / Кубок мира 0

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Допустив три промаха, он показал третье время, уступив 1 минуту и 50 секунд соотечественнику Мартену Фуркаду. Вторым стал ещё один француз Симон Детье.

«Очевидно, сервисмены сработали замечательно. Другое дело, что я сам себя подвёл, потому что допустил много ошибок на стрельбе. Тренеры попросили нас исправить положение в Кубке наций. Мне кажется, они должны быть довольны сегодня (смеётся). Мы написали историю французского спорта в этот день», — передаёт слова Детье корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

По итогам индивидуальной гонки Мартен Фуркад возглавил общий зачёт Кубка мира. Лучшим из россиян является Матвей Елисеев.

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде, Елисеев — 8-й
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