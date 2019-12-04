Фуркад — о победе на этапе КМ: поборол свои сомнения, свой негатив

Победитель индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, французский биатлонист Мартен Фуркад, сравнил выступление со своей последней кубковой победой в аналогичной дисциплине. 6 декабря 2018 года он выиграл индивидуальную гонку в Поклюке, а 15 декабря одержал последнюю победу в минувшем сезоне.



«Условия были похожими на то, что было год назад в Поклюке в индивидуальной гонке на старте сезона. Круто, что мне удалось вернуться на первое место после тяжелейшего прошлого сезона. Это эмоциональный момент для меня. Что я поменял в подготовке? Мне казалось, что и в прошлом году я был неплохо готов, но всё вышло так, как вышло. Сейчас мы вернулись к тому, чтобы тренироваться на износ. Я поборол свои сомнения, свой негатив. И я хочу поблагодарить свою команду, которая помогает мне двигаться вперёд. Раньше я был впереди всех в команде, а теперь посмотрите, как меня поддавливают со всех сторон соотечественники. Большое им за это спасибо», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Фуркад выиграл личную гонку Кубка мира впервые за 354 дня