Фуркад — о победе на этапе КМ: поборол свои сомнения, свой негатив

Победитель индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, французский биатлонист Мартен Фуркад, сравнил выступление со своей последней кубковой победой в аналогичной дисциплине. 6 декабря 2018 года он выиграл индивидуальную гонку в Поклюке, а 15 декабря одержал последнюю победу в минувшем сезоне.
«Условия были похожими на то, что было год назад в Поклюке в индивидуальной гонке на старте сезона. Круто, что мне удалось вернуться на первое место после тяжелейшего прошлого сезона. Это эмоциональный момент для меня. Что я поменял в подготовке? Мне казалось, что и в прошлом году я был неплохо готов, но всё вышло так, как вышло. Сейчас мы вернулись к тому, чтобы тренироваться на износ. Я поборол свои сомнения, свой негатив. И я хочу поблагодарить свою команду, которая помогает мне двигаться вперёд. Раньше я был впереди всех в команде, а теперь посмотрите, как меня поддавливают со всех сторон соотечественники. Большое им за это спасибо», — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
- 4 декабря 2019
-
20:59
-
20:47
-
20:46
-
20:42
-
20:37
-
20:30
-
20:29
-
20:21
-
20:19
-
19:44
-
19:08
-
15:47
-
14:53
-
14:39
-
13:42
-
12:35
-
12:09
-
12:00
-
11:53
-
11:43
-
11:28
-
11:25
-
10:49
-
10:15
-
09:58
-
01:06
-
00:25
- 3 декабря 2019
-
22:45
-
19:49
-
19:30
-
17:10
-
16:57
-
16:44
-
16:12
-
15:28