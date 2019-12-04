Елисеев — о погоде: сервисёр до гонки сказал, что можно вообще не бежать

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Допустив один промах, Елисеев стал восьмым – лучшим из россиян. Старт проходил в тёплую влажную погоду по разбитой трассе.

«В таких условиях на трассе для меня один промах – это много. Хотя это мой лучший результат в индивидуальных гонках. Это достойно пройти дистанцию с одной штрафной минутой. Вообще для меня было сложно выдать максимум на такой трассе, потому что у меня большой вес. Он у меня не лишний, а просто большой (смеётся). За Гараничевым немного удалось подержаться на дистанции, хотя у него немного другой стиль передвижения по трассе. Он легче взбирается на подъём, но на равнине ему сложнее.



Условия были настолько сложными, что сервисёр до гонки сказал, что сегодня можно вообще не бежать (улыбается). Очень сложно оценить работу лыж, потому что каждый спуск – это испытание здесь. Так что было сложно сравнить свои лыжи с кем-то ещё.



Я пока не читал интервью Хованцева по поводу проблем с лыжами в сборной, но могу вам точно сказать, что мне лыж хватает. Вообще я считаю, что критиковать работу сервис-бригады это неприлично для спортсмена. Если даже появятся какие-то проблемы с работой лыж, вам я об этом не скажу. Мы поговорим с ребятами и сохраним это внутри команды. Мы сидим в одной лодке. Зачем нам кого-то из неё топить?» — передаёт слова Елисеева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.