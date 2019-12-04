Й. Бё — о десятом месте в индивидуальной гонке: чувствовал себя бессильным

Норвежский биатлониста Йоханнес Бё прокомментировал своё неудачное выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Допустив два промаха, он показал десятое время.
«Знаете, и вчера, и сегодня я чувствовал себя хорошо. Первый круг прошёл нормально, но потом начался какой-то мрак. Полный мрак. Я чувствовал себя бессильным.
Пытался бежать быстро, но не получалось ничего. Техника буквально разваливалась, из-за чего я медленно подходил к подъёмам. Следовательно, сами подъёмы отбирали намного больше сил. Слишком изнурительная гонка для меня», — цитирует Йоханнеса Dagbladet.
По итогам первого этапа Кубка мира Йоханнес расположился на третьей строчке общего зачёта. Он уступает лишь Мартену Фуркаду и своему старшему брату Тарьей Бё.
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