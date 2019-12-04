Бабиков: мой ход сегодня можно назвать отвратительным

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Не допустив ни одного промаха, он показал 14-е время.
«По лыжам больших проблем я не заметил. На первом круге я комфортно работал за старшим Бё, и мне было очень комфортно. Так что это проблема хода. Такие большие отставания особенно сильно проявляются на таких разбитых трассах.
Мой ход сегодня можно назвать отвратительным — для меня самого, для болельщиков и для всех тех, кто умеет анализировать эти данные. Хотя глобально я не чувствую, что это какая-то катастрофа, что это дно, с которого не выбраться. На тренировках в Тюмени у меня была отличная скорость за неделю до контрольных стартов, поэтому нужно просто найти эту форму. Думаю, что, исходя из моих результатов, у меня сейчас будет время поискать эту скорость», — передаёт слова Бабикова корреспондента «Чемпионата» Александр Говоров.
Интервью с Антоном Бабиковым читайте на «Чемпионате»
- 4 декабря 2019
-
23:42
-
23:16
-
23:07
-
22:29
-
21:34
-
20:59
-
20:47
-
20:46
-
20:42
-
20:37
-
20:30
-
20:29
-
20:21
-
20:19
-
19:44
-
19:08
-
15:47
-
14:53
-
14:39
-
13:42
-
12:35
-
12:09
-
12:00
-
11:53
-
11:43
-
11:28
-
11:25
-
10:49
-
10:15
-
09:58
-
01:06
-
00:25
- 3 декабря 2019
-
22:45
-
19:49
-
19:30