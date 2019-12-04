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Бабиков: мой ход сегодня можно назвать отвратительным

Бабиков: мой ход сегодня можно назвать отвратительным
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Не допустив ни одного промаха, он показал 14-е время.

«По лыжам больших проблем я не заметил. На первом круге я комфортно работал за старшим Бё, и мне было очень комфортно. Так что это проблема хода. Такие большие отставания особенно сильно проявляются на таких разбитых трассах.

Мой ход сегодня можно назвать отвратительным — для меня самого, для болельщиков и для всех тех, кто умеет анализировать эти данные. Хотя глобально я не чувствую, что это какая-то катастрофа, что это дно, с которого не выбраться. На тренировках в Тюмени у меня была отличная скорость за неделю до контрольных стартов, поэтому нужно просто найти эту форму. Думаю, что, исходя из моих результатов, у меня сейчас будет время поискать эту скорость», — передаёт слова Бабикова корреспондента «Чемпионата» Александр Говоров.

Интервью с Антоном Бабиковым читайте на «Чемпионате»

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