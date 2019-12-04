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Миронова стартует 8-й в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Миронова стартует 8-й в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Биатлон / Кубок мира 0

Пресс-служба Международного союза биатлонистов опубликовала стартовый лист женской индивидуальной гонки на 15 км, которая пройдёт завтра, 5 декабря, на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, Швеция.

Первой из россиянок гонку начнёт Светлана Миронова, получившая восьмой номер. 23-й стартует Екатерина Юрлова-Перхт. 48-й — Лариса Куклина, 67-й — Виктория Сливко, 72-й — Тамара Воронина, а 87-й — Кристина Резцова.

Женская индивидуальная гонка начнётся 5 декабря в 18:20 мск.

Сегодня, 4 декабря, состоялась мужская индивидуальная гонка, победителем которой стал француз Мартен Фуркад. Стоит отметить, что весь подиум заняли французские биатлонисты: вторым стал Симон Детьё, третьим — Кентен Фийон Майе.

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