Расписание 3-го этапа Кубка мира по биатлону-2019/20 в Анси

Третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 пройдёт в Анси (Франция). Болельщики смогут наслаждаться биатлоном в течение четырёх дней — с 19 по 22 декабря. В программе этапа спринтерские гонки, пасьюты и масс-старты.
Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону-2019/20 в Анси
19 декабря, 16:15. Спринт, 10 км Мужчины
20 декабря, 16:15. Спринт, 7,5 км Женщины
21 декабря, 15:00. Гонка преследования, 12,5 км Мужчины
21 декабря, 17:00. Гонка преследования, 10 км Женщины
22 декабря, 14:10. Масс-старт, 15 км Мужчины
22 декабря, 16:15. Масс-старт, 12,5 км Женщины
Сочетание спринта и гонки преследования запланировано уже на втором этапе подряд. Напомним, на старт пасьюта биатлонисты выходят в том порядке, в котором они финишировали в спринте. Масс-старты дебютируют в кубковом сезоне-2019/20.
Календарь и подробное расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
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