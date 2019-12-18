Расписание 3-го этапа Кубка мира по биатлону-2019/20 в Анси

Третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 пройдёт в Анси (Франция). Болельщики смогут наслаждаться биатлоном в течение четырёх дней — с 19 по 22 декабря. В программе этапа спринтерские гонки, пасьюты и масс-старты.

Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону-2019/20 в Анси

19 декабря, 16:15. Спринт, 10 км Мужчины

20 декабря, 16:15. Спринт, 7,5 км Женщины

21 декабря, 15:00. Гонка преследования, 12,5 км Мужчины

21 декабря, 17:00. Гонка преследования, 10 км Женщины

22 декабря, 14:10. Масс-старт, 15 км Мужчины

22 декабря, 16:15. Масс-старт, 12,5 км Женщины

Сочетание спринта и гонки преследования запланировано уже на втором этапе подряд. Напомним, на старт пасьюта биатлонисты выходят в том порядке, в котором они финишировали в спринте. Масс-старты дебютируют в кубковом сезоне-2019/20.

Календарь и подробное расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».