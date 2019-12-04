Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Пидручный: не хватило опыта, чтобы правильно «включиться»

Пидручный: не хватило опыта, чтобы правильно «включиться»
Биатлон / Кубок мира 0

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Допустив три промаха, он показал 20-е время.

«Всё удалось не так, как хотелось, можно было лучше. К сожалению, первый огневой рубеж запорол — два промаха. Потом сделал поправку и работал уже второй и третий рубежи чётко. На последнем огневом немного поспешил с пятым выстрелом, как я видел — под габарит стрельнул.

Относительно физического состояния и хода на лыжне: для меня индивидуальная гонка — сложная дисциплина, ибо трудно по ней рассчитать силы. Всё-таки 20 километров — боишься рано начать, чтобы потом сил хватило на последнем круге. Сегодня так и получилось, что первый круг я медленно начал, хотя думал, что хорошо иду. Со второго круга начал разбегаться, и уже на последних кругах вроде бежал по времени с лидерами — не с сильнейшими, но тоже быстрыми спортсменами. Не хватило опыта, чтобы правильно «включиться» с первого круга», — цитирует Пидручного Biathlon.com.ua.

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде, Елисеев — 8-й
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019