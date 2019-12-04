Пидручный: не хватило опыта, чтобы правильно «включиться»

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Допустив три промаха, он показал 20-е время.
«Всё удалось не так, как хотелось, можно было лучше. К сожалению, первый огневой рубеж запорол — два промаха. Потом сделал поправку и работал уже второй и третий рубежи чётко. На последнем огневом немного поспешил с пятым выстрелом, как я видел — под габарит стрельнул.
Относительно физического состояния и хода на лыжне: для меня индивидуальная гонка — сложная дисциплина, ибо трудно по ней рассчитать силы. Всё-таки 20 километров — боишься рано начать, чтобы потом сил хватило на последнем круге. Сегодня так и получилось, что первый круг я медленно начал, хотя думал, что хорошо иду. Со второго круга начал разбегаться, и уже на последних кругах вроде бежал по времени с лидерами — не с сильнейшими, но тоже быстрыми спортсменами. Не хватило опыта, чтобы правильно «включиться» с первого круга», — цитирует Пидручного Biathlon.com.ua.
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