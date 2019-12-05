Украинский биатлонист: на трассе каша, ботинок видно не было

Украинский биатлонист Артём Прима прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Он занял 38-е место, совершив три промаха.
«Такая погода — очень тепло, на трассе сильная каша, местами по колено, где-то его очень-очень много! Рад в первую очередь, что получилось поддерживать хорошую скорость — спасибо сервису, лыжи здорово катили. По дистанции чувствовал себя хорошо, можно было работать, но не был настроен на стрельбу — ещё с пристрелки не было концентрации для работы на ноль. Поэтому перед гонкой понимал, что со стрельбой будет непросто. Старался поспокойнее подходить к огневым, настраиваться перед рубежом, но не получилось. Может, где-то по дистанции чересчур заводился.
Думаю, с каждым было, что на спуске, особенно если спуск с поворотом, зарывались обе ноги и ботинок практически не было видно! А когда лыжа под снегом, очень тяжело ею управлять и можно запросто упасть. Наверное, каждый ловил себя как мог по трассе», — цитирует Приму Biathlon.com.ua.
Победу в гонке одержал француз Мартен Фуркад.
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону-2019/20.
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