Тренер Гараничева: что-то можно будет говорить только после декабрьских этапов

Максим Кугаевский, наставник сборной Тюменской области по биатлону и личный тренер Евгения Гараничева, не стал оценивать выступление подопечного на старте Кубка мира. В спринтерской гонке в Эстерсунде призёр Олимпийских игр Гараничев занял 29-е место. В индивидуальной гонке он стал 11-м.

«Комментарии сейчас давать преждевременно. Идут только первые старты сезона. Нужно дождаться второго этапа в Хохфильцене и последующего за ним – в Анси. По итогам декабрьской части Кубка мира что-то можно будет говорить», — приводит слова Кугаевского «Тюменская арена».

Сегодня, 5 декабря, на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде состоится женская индивидуальная гонка.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Губерниев — Кугаевскому: Гараничева тренирует неведомый фитнес-тренер из Тюмени?