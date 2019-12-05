Тренер Гараничева: что-то можно будет говорить только после декабрьских этапов
Максим Кугаевский, наставник сборной Тюменской области по биатлону и личный тренер Евгения Гараничева, не стал оценивать выступление подопечного на старте Кубка мира. В спринтерской гонке в Эстерсунде призёр Олимпийских игр Гараничев занял 29-е место. В индивидуальной гонке он стал 11-м.
«Комментарии сейчас давать преждевременно. Идут только первые старты сезона. Нужно дождаться второго этапа в Хохфильцене и последующего за ним – в Анси. По итогам декабрьской части Кубка мира что-то можно будет говорить», — приводит слова Кугаевского «Тюменская арена».
Сегодня, 5 декабря, на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде состоится женская индивидуальная гонка.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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