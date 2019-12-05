Й. Бё: мне будет очень сложно выиграть «Большой хрустальный глобус»
Действующий обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё после индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) предположил, что ему будет очень сложно выиграть «Большой хрустальный глобус» в этом сезоне. Вчера, 4 декабря, Бё-младший занял 10-е место.
«Завоевать Кубок мира мне будет очень сложно, учитывая то, что в январе я буду присутствовать на родах. Но сейчас нужно забыть об этой индивидуальной гонке. Впереди спринт в Хохфильцене, от которого я хочу получить удовольствие. Я отстаю от Фуркада в общем зачёте на несколько очков и постараюсь вернуться на вершину. Хочу отпраздновать Рождество в жёлтой майке», — приводит слова Бё NRK.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
Фуркад объяснил свой провал в минувшем сезоне
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