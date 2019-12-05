Фуркад: я не переживаю о Йоханнесе Бё

Французский биатлонист Мартен Фуркад оценил ситуацию с норвежцем Йоханнесом Бё, который намерен пропустить январские этапы Кубка мира из-за рождения ребёнка.

«Я знаю, что у Йоханнеса появится ребёнок, но и у меня тоже есть двое детей. Кажется, что ты хочешь пожертвовать всем ради ребёнка, но в то же время остаёшься бойцом. Когда начинаются соревнования, у тебя всё горит внутри, хотя, конечно, находиться вдали от дома тяжело.

В 2018 году у нас было так много упорных гонок с Йоханнесом. Он заставлял меня прибавлять по максимуму. Надеюсь, в этом сезоне будет то же самое. Но я не переживаю о Йоханнесе. В спринте в Хохфильцене он уже будет в своей лучшей форме", — цитирует Фуркада NRK.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Фуркад объяснил свой провал в минувшем сезоне