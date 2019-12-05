Губерниев: хорошо быть звездой биатлона!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев признался, что рад оказаться в центре внимания на старте сезона.

«Ух, хорошо быть звездой биатлона! Вокруг столько спортсменов — но все обсуждают комментатора! Отличное начало сезона!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Вчера, 4 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал француз Мартен Фуркад. Второе и третье места заняли его соотечественники — Симон Детьё и Кентен Фийон Майе.

Лучший результат среди россиянин продемонстрировал Матвей Елисеев, занявший восьмое место. Ранее Матвей стал третьим в спринтерской гонке.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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