Вирер не включила россиянок в число своих главных соперниц

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, кого считает своими главными соперницами в стартовавшем сезоне.

«Думаю, мои главные соперницы в этом сезоне — Кайса Мякяряйнен, Ханна Эберг, Марте Рёйселанд. И надеюсь, кто-то из итальянской команды, посмотрим!» — приводит слова Вирер сайт «Матч ТВ».



Доротея стала победительницей спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Сегодня, 5 декабря, она примет участие в индивидуальной гонке.

На чемпионатах мира по биатлону Доротея Вирер также завоевала две серебряные и три бронзовые награды.

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