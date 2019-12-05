Вирер не включила россиянок в число своих главных соперниц
Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, кого считает своими главными соперницами в стартовавшем сезоне.
«Думаю, мои главные соперницы в этом сезоне — Кайса Мякяряйнен, Ханна Эберг, Марте Рёйселанд. И надеюсь, кто-то из итальянской команды, посмотрим!» — приводит слова Вирер сайт «Матч ТВ».
Доротея стала победительницей спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Сегодня, 5 декабря, она примет участие в индивидуальной гонке.
На чемпионатах мира по биатлону Доротея Вирер также завоевала две серебряные и три бронзовые награды.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
Вирер: я была очень ленивой, и совесть меня не мучила
Вирер: главное — не заболеть до февраля
- 5 декабря 2019
-
16:58
-
16:37
-
15:53
-
14:25
-
12:26
-
12:06
-
11:06
-
10:54
-
10:30
-
10:00
-
09:02
-
01:02
-
00:25
- 4 декабря 2019
-
23:42
-
23:16
-
23:07
-
22:29
-
21:34
-
20:59
-
20:47
-
20:46
-
20:42
-
20:37
-
20:30
-
20:29
-
20:21
-
20:19
-
19:44
-
19:08
-
15:47
-
14:53
-
14:39
-
13:42
-
12:35
-
12:09
Партнерский контент