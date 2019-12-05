Й. Бё: мы способны нанести ответный удар французам

Действующий обладатель Кубка мира биатлонист Йоханнес Бё после не слишком удачного выступления в индивидуальной гонке отметил, что норвежская сборная сможет навязать борьбу французам в эстафете.

«Не лучшее моё выступление в индивидуальной гонке, но всё равно 10-е место. Это был отличный день для французской команды. Сможет ли норвежская сборная нанести ответный удар в эстафете? Думаю, мы способны на это», — написал Бё на своей странице в «Инстаграме».



Мужская эстафета на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдёт 7 декабря. Начало — в 19:30 мск.

В личном зачёте Кубка мира Йоханнес расположился на третьей строчке. Он уступает лишь Мартену Фуркаду и своему старшему брату Тарьею.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.