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Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я

Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я
Биатлон / Кубок мира 0

Французская биатлонистка Жюстин Бреза стала победительницей индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Второй стала украинка Юлия Джима, единственная из всех биатлонисток избежавшая промахов на дистанции, третьей — ещё одна француженка Жулия Симон.

Лучшей из представительниц России стала Лариса Куклина, которая с двумя промахами показала пятое время.

Напомним, в этом виде программы за каждый промах биатлонист получает одну штрафную минуту.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Жюстин Бреза (Франция) – 42.35,1 (2 штрафные минуты)
2. Юлия Джима (Украина) – отставание 11,1 (0)
3. Жулия Симон (Франция) — +17,7 (2)
4. Ингрид Тандреволд (Норвегия) — +25,2 (1)
5. Лариса Куклина (Россия) — +38,8 (2)

7. Доротея Вирер (Италия) — +1.08,4 (3)

14. Тамара Воронина (Россия) — +2.14,2 (2)

16. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +2.27,8 (3)

44. Светлана Миронова (Россия) — +4.49,5 (6)

62. Кристина Резцова (Россия) — +5.58,0 (5)
65. Виктория Сливко (Россия) — +6.26,6 (4).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
05 декабря 2019, четверг. 18:20 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза
Франция
42:35.1
2
Юлия Джима
Украина
+11.1
3
Жулия Симон
Франция
+17.7
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