Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я

Французская биатлонистка Жюстин Бреза стала победительницей индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Второй стала украинка Юлия Джима, единственная из всех биатлонисток избежавшая промахов на дистанции, третьей — ещё одна француженка Жулия Симон.



Лучшей из представительниц России стала Лариса Куклина, которая с двумя промахами показала пятое время.



Напомним, в этом виде программы за каждый промах биатлонист получает одну штрафную минуту.



Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км



1. Жюстин Бреза (Франция) – 42.35,1 (2 штрафные минуты)

2. Юлия Джима (Украина) – отставание 11,1 (0)

3. Жулия Симон (Франция) — +17,7 (2)

4. Ингрид Тандреволд (Норвегия) — +25,2 (1)

5. Лариса Куклина (Россия) — +38,8 (2)

…

7. Доротея Вирер (Италия) — +1.08,4 (3)

…

14. Тамара Воронина (Россия) — +2.14,2 (2)

…

16. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +2.27,8 (3)

…

44. Светлана Миронова (Россия) — +4.49,5 (6)

…

62. Кристина Резцова (Россия) — +5.58,0 (5)

65. Виктория Сливко (Россия) — +6.26,6 (4).