Воронина: гадости после эстафеты никто не писал

Российская биатлонистка Тамара Воронина прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Почти довольна своей гонкой. Почти, потому что допустила два промаха. Ещё не успела всё проанализировать, но по первым следам очень похоже, что ошиблась. Поспешила уйти с рубежа и допустила грубую ошибку последним выстрелом. Не соглашусь, что трасса была тяжёлой. Скорее, наоборот, трасса была хорошей, особенно по сравнению с тем, что было вчера у мужчин. На рубеже мне повезло, ветер был такой же, как и на пристрелке.

Пока не успела понять, что провела две хорошие личные гонки. Буду надеяться, что дальше будет лучше. После неудачной эстафеты (Воронина выступала в супермиксте вместе с Матвеем Елисеевым. – Прим. «Чемпионата») была тревога, но в то же время спал небольшой груз, стало легче, страх первой гонки прошёл. Посмотрела, как это – выступать на Кубке мира. В социальные сети мне никто не писал гадости после эстафеты. Наоборот, только поддерживали. Если скажут готовиться к эстафете, конечно, буду очень рада», — сказала Воронина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.