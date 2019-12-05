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Вирер закрепилась на первой строчке общего зачёта КМ, Куклина — восьмая

Вирер закрепилась на первой строчке общего зачёта КМ, Куклина — восьмая
Биатлон / Кубок мира 0

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, показавшая седьмое время в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция), закрепилась на лидерской позиции в общем зачёте. В её активе 96 баллов.

На второе место вышла представительница Чехии Маркета Давидова, по сумме двух гонок набравшая 78 баллов.

Третьей идёт норвежка Марте Рёйселанд, на её счету 76 очков. Лучший результат среди россиянок показывает Лариса Куклина (63) — она восьмая.

Биатлон. Общий зачёт. Кубок мира. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 96
2. Маркета Давидова (Чехия) — 78
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 76
4. Франциска Пройс (Германия) — 72
5. Жулия Симон (Франция) — 72

8. Лариса Куклина (Россия) — 63

19. Тамара Воронина (Россия) — 39

26. Светлана Миронова (Россия) — 26
27. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 25.

Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я
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