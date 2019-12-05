Бреза: кайфую от индивидуальной гонки, это настоящий биатлон
Французская биатлонистка Жюстин Бреза прокомментировала победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
«Счастлива, что добилась победы. Четыре для назад сильно нервничала, потому и провалила спринт. Сегодня было сложно начать гонку, а потом всё пошло отлично. Удалось здорово провести летнюю подготовку, и это сказалось. Если честно, первые круги мне не удались. Взяла пример с Кентена Фийона Майе — он тоже намазал в начале гонки, а в итоге приехал в тройке.
Знаю, некоторые биатлонистки считают индивидуальную гонку скучной, но я кайфую от неё: есть время подумать, исправить ошибки. Это настоящий биатлон», — передаёт слова биатлонистки корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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