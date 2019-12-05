Джима — о втором месте в индивидуальной гонке: не знаю, как мне это удалось

Украинская биатлонистка Юлия Джима прокомментировала успешное выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Став единственной, кто сумел пройти все четыре огневых рубежа без промаха, она показала второе время.



«Не знаю, как мне это удалось. Рада, что стала единственной, кто закрыл все 20 мишеней. Сильно нервничала, потому что дул ветер, и он был непредсказуемым.



Не знаю, как справилась. Перед последним кругом мне сказали, что я вышла лидером. Я не совсем в это поверила. Знала, что нахожусь не в той форме, чтобы бороться за такие секунды, так что нисколько не расстроилась, что не смогла удержать победу», — передаёт слова Джимы корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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