Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Бреза: после провального спринта в Эстерсунде думала о завершении карьеры

Бреза: после провального спринта в Эстерсунде думала о завершении карьеры
Биатлон / Кубок мира 0

Победительница индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде француженка Жюстин Бреза сказала, что после провального спринта она подумывала о завершении карьеры.

«Сегодня решила попытаться получить удовольствие от гонки, потому что четырьмя днями ранее во время спринта показала ужасный результат. Допустила 6 промахов, и даже начала думать о завершении карьеры. А сегодня я была быстра ходом. Знала и чувствовала это уже на первом круге», — сказала Бреза после гонки.

Второй в индивидуальной гонке стала украинка Юлия Джима, единственная из всех биатлонисток избежавшая промахов на дистанции, третьей — француженка Жулия Симон. Лучший результат из россиянок показала Лариса Куклина — с двумя промахами она заняла пятое место.

Бреза: кайфую от индивидуальной гонки, это настоящий биатлон
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019