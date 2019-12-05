Бреза: после провального спринта в Эстерсунде думала о завершении карьеры

Победительница индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде француженка Жюстин Бреза сказала, что после провального спринта она подумывала о завершении карьеры.



«Сегодня решила попытаться получить удовольствие от гонки, потому что четырьмя днями ранее во время спринта показала ужасный результат. Допустила 6 промахов, и даже начала думать о завершении карьеры. А сегодня я была быстра ходом. Знала и чувствовала это уже на первом круге», — сказала Бреза после гонки.

Второй в индивидуальной гонке стала украинка Юлия Джима, единственная из всех биатлонисток избежавшая промахов на дистанции, третьей — француженка Жулия Симон. Лучший результат из россиянок показала Лариса Куклина — с двумя промахами она заняла пятое место.