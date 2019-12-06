Сливко: я не сдамся, не дождётесь

Российская биатлонистка Виктория Сливко в своём «инстаграме» опубликовала видео, посвящённое её критикам. На нём маленькая девочка проявляет незаурядное упорство в достижении цели.

«Я не сдамся, не дождётесь», — подписала видео спортсменка.

Виктория Сливко попала на первый этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) благодаря личной квоте, полученной за победу в общем зачёте Кубка IBU минувшего сезона. В спринтерской гонке 25-летняя Сливко заняла 61-е место, совершив два промаха. В индивидуальной гонке Виктория продемонстрировала 65-й результат (4 промаха). После гонки спортсменка призналась, что не будет ничего страшного, если её отправят на Кубок IBU.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.