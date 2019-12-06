Джима рассказала о столкновении с французской биатлонисткой на тренировке

Украинская биатлонистка Юлия Джима раскрыла детали неприятного эпизода, случившегося накануне спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) — 29-летняя спортсменка столкнулась с одной из соперниц.



«Я слышала разные версии на этот счёт. Было всё так. Я скатывалась со спуска перед выходом на стрельбище, а в этом момент трассу пересекала одна из француженок. Я готовила свой манёвр, понимая, куда она будет поворачивать, но избежать столкновения не получилось. Я взяла в самый край, но мы всё равно врезались друг в друга.



Кто это был конкретно? Я не знаю, честно! Точно знаю, что это была не Жюстин Бреза, а других девочек я могла не узнать. Тем более что всё случилось очень быстро. Было очень обидно в тот момент, потому что я понимала, что пролетаю мимо спринта. Нога так быстро восстановиться не могла. Но хорошо, что к индивидуальной гонке нога прошла немного», — передаёт слова Джимы корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, Джима показала второе время в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.