Хованцев: с весны буду курсировать из команды в команду
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, как с сентября изменились его функции в команде.
«С сентября я должен больше заниматься всеми командами и резервом, но так как была проделана определённая работа, я больше работаю с мужской командой, где отвечаю за стрелковую подготовку. Это продлится до весны, а с весны буду работать в методическом направлении и курсировать из команды в команду», — приводит слова Хованцева News.ru.
Источник также сообщает, что по итогам стартового этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) тренерский штаб сборной России по биатлону не планирует проводить ротацию между основной и резервной командами.
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.
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