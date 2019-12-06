Хованцев: с весны буду курсировать из команды в команду

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, как с сентября изменились его функции в команде.

«С сентября я должен больше заниматься всеми командами и резервом, но так как была проделана определённая работа, я больше работаю с мужской командой, где отвечаю за стрелковую подготовку. Это продлится до весны, а с весны буду работать в методическом направлении и курсировать из команды в команду», — приводит слова Хованцева News.ru.

Источник также сообщает, что по итогам стартового этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) тренерский штаб сборной России по биатлону не планирует проводить ротацию между основной и резервной командами.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.