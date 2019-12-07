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Тренер сборной России по биатлону: нужно отметить спринтерские качества Логинова

Тренер сборной России по биатлону: нужно отметить спринтерские качества Логинова
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер мужской сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал, как Александру Логинову удалось прибавить в спринте.

«У Саши очень хорошие природные данные. Сейчас, после травмы и связанного с ней пропуска тренировок, у него упала аэробная мощность, он не может долго держать определённую скорость.

Но из положительных моментов, говоря о прогрессе Логинова в этом году, могу отметить его спринтерские качества. Если тщательно проанализировать прошлый сезон, становится ясно, что, выйдя с кем-то в финишный коридор, Саша чаще всего проигрывал. Сейчас в этом компоненте он добавил. Надеюсь, когда он наберёт форму после травмы, это позволит ему конкурировать в том числе и в спринтах на дистанции», – цитирует Истомина «Матч ТВ».

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