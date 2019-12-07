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Сливко: заработать квоту на Кубок мира и остаться ни с чем могу только я

Сливко: заработать квоту на Кубок мира и остаться ни с чем могу только я
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Виктория Сливко после неудачных выступлений на первом этапе Кубка мира больше не будет выступать на международных соревнованиях в 2019 году.

«Позавчера была заключительная гонка на международных соревнованиях в этом году. Дальше еду на сбор, и увидимся на „Ижевской винтовке“.

Сказать, что сезон начался неудачно, ничего не сказать! Выступать удачно весь год на Кубках IBU, заработать личную квоту на Кубок мира и остаться ни с чем могу только я», — написала биатлонистка на своей странице в «Инстаграме».

Сливко попала на первый этап Кубка мира в Эстерсунде, Швеция, благодаря личной квоте, полученной за победу в общем зачёте Кубка IBU минувшего сезона. В спринтерской гонке 25-летняя Сливко заняла 61-е место, совершив два промаха. В индивидуальной гонке Виктория продемонстрировала 65-й результат (4 промаха). После гонки спортсменка призналась, что не будет ничего страшного, если её отправят на Кубок IBU.

Сливко: я не сдамся, не дождётесь
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