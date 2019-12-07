Норицын: Сливко нет смысла стартовать даже на Кубке IBU

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о нынешней готовности Виктории Сливко.

«Вика поедет готовиться к «Ижевской винтовке» через сборы в Обертиллиахе. Дело даже не в том, что на Кубке IBU для неё нет места. Смысла стартовать в таком состоянии, которое сейчас у Сливко, вообще нет. Зачем нам её закапывать? Дадим ей возможность подготовиться. После двух перенесённых болезней мы увидели, что она неконкурентоспособна сейчас. Она будет спокойно готовиться к „Ижевской винтовке“.

Куклина? Мы учитывали текущую форму спортсменок. Лариса показала хороший финишный круг в индивидуальной гонке, показала, что умеет и может работать независимо от погодных условий. Как у неё с финишным рывком? Когда мы делали ускорения на тренировках, она всегда была в полном порядке", — сказал Норицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.