Елисеев: очень много нервничал, вот и началась суета, пошли промахи

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление на первом этапе эстафеты на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Елисеев использовал три дополнительных патрона и передал эстафету восьмым.
«Я сегодня очень много нервничал, не знаю почему. Вот и началась суета, пошли промахи.
Не сказал бы, что сегодня мой ход был лучше, чем в личных гонках. Со мной на круг сегодня уходил норвежец Дале, который выиграл у меня 20 секунд. Это ужасно.
По сравнению с индивидуальной гонкой трасса получше, но всё равно под крошкой лёд — не лучшие условия.
Завтра будет тренировка, надо восстанавливаться, а потом всей командой в Австрию.
Отмена этапа в Анси? Конечно, интересно было бы вступить во Франции, а не засиживаться в Хохфильцене, но опять же не будет дополнительного переезда. Я бы хотел выступить в Анси, но при этом никуда не лететь (улыбается)», — сказал Елисеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.
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